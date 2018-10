Neustadt.Patriotismus – wofür steht der Begriff und wie gehen wir damit um? Mit dieser Fragestellung setzt sich eine Veranstaltung auseinander, die am Freitag, 2. November, ab 19.30 Uhr im Festsaal des Hambacher Schlosses in Neustadt an der Weinstraße ausgerichtet wird. Kurt Beck, rheinland-pfälzischer Ministerpräsident a. D. und Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, hält einen Impulsvortrag. Daran schließt sich eine Fragerunde mit dem Publikum an. Es folgt außerdem eine Schau-Debatte im Wettbewerbsformat von „Jugend debattiert“ zur Streitfrage „Soll in jeder Schule die Bundesflagge aufgehängt werden?“

Der Eintritt zu der Veranstaltung des Vereins Jugend debattiert Alumni in Kooperation mit der Stiftung Hambacher Schloss und der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, ist frei.

Im Verein Jugend debattiert Alumni sammeln sich die Sieger des Bundeswettbewerbs „Jugend debattiert“ sowie seiner internationalen Ableger in verschiedenen Ländern. „Jugend debattiert“ ist der größte sprachlich-politische Schülerwettbewerb in Deutschland und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. mav

