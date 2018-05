Jugendliche musizieren

Anzeige

Mannheim.Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen: Dieser von Matthias Claudius überlieferte Ausspruch hat auch heute nicht an Gültigkeit verloren. Sowohl das Jugendorchester der Mannheimer Bläserphilharmonie als auch das Paulusheim-Orchester aus Bruchsal haben auf internationalen Reisen viel Konzerterfahrung gesammelt.

Am Mittwoch, 9. Mai, treten beide Ensembles gemeinsam im Melanchtonhaus, Lange Rötterstraße 31, auf. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf dem Programm des Abends stehen Melodien aus dem Film „Fluch der Karibik“ und Passagen aus „Die glorreichen Sieben“. Darüber hinaus präsentieren die jugendlichen Musiker unter anderem drei spanische Tänze von Enrique Granados, die von der Mannheimer Musikstudentin Noémi Böttcher neu arrangiert wurden. tge