Jugendliche musizieren im Jazzclub Ella & Louis

Mannheim.Mit dem Benefizkonzert „Rauf auf die Bühne“ kommt am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis ein großangelegtes Musikprojekt des Rotary Clubs Mannheim Kurpfalz zu seinem Ende. Mit zehn bis 13 Jugendlichen arbeiteten dabei die Profimusiker und Pädagogen Olaf Schönborn und Antonio Berardi sowie Mitglieder des Clubs über mehrere Wochenenden an Coverversionen von bekannten Songs – und sogar an selbst geschriebenen Werken. Die Jugendlichen kommen vom Kinder- und Jugendheim St. Josef, vom Johann-Peter-Hebel-Heim, von der Wilhelm-Busch-Schule oder der Justus-von-Liebig-Schule.

Bei dem von Clubpräsident Alexander Döring und Stefan Dettlinger moderierten Event im Ella & Louis werden die Früchte dieser Arbeit vorgetragen. Sowohl der Jazzclub von Thomas Siffling als auch die Probenräume in der Musikschule Tonarte in den Mannheimer Quadraten wurden den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Projekt unterstützt die musikalische Bildung junger Menschen, die sich einen kostspieligen Musikunterricht vielleicht nicht leisten können oder aber keine Möglichkeit haben, mit anderen zusammen Musik zu machen. Mit ihren professionellen Musikern und Lehrern haben sie in vier Workshops die Möglichkeit, musikalische Ideen zu entwickeln, umzusetzen oder an den Ideen anderer mitzuarbeiten. Am Ende des Projekts steht ein Abend im Jazzclub Ella & Louis im Rosengarten, bei dem die Ergebnisse in einem Benefizkonzert präsentiert werden.

Eintrittskarten (Kinder und Jugendliche: fünf Euro, Erwachsene: 25 Euro) www.ellalouis.de erhältlich. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Projekt zugute. mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019