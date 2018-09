Junge Künstler zu Gast in Mannheim

Mannheim.Der Name ist Programm: Der Mannheimer Kunstverein nimmt vom 23. September bis 21. Oktober in der Ausstellung „Zoom! Junge Kunst aus Thüringen“ verschiedene Werke junger Künstler aus dem ostdeutschen Bundesland in den Fokus. Die Idee zu dieser Ausstellung sei durch die Kulturförderung der Sparkassenversicherung entstanden, welche die Entwicklung des kulturellen Lebens in Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz fördern möchte, so der Kunstverein.

Studenten aus Weimar

Alle beteiligten Künstler absolvierten ein Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar. Die Art der Ausstellungsstücke reicht von Malereien über Fotografien bis hin zu Objekten und und Installationen. Zur Malerei zählen beispielsweise die Landschaftsgemälde des Diplomkünstlers Adam Noack, die Bilder vom Arbeitsleben der freien Künstler Enrico Freitag und Stefan Schiek sowie Pastell-Porträts Jugendlicher von Ulrike Theusner. Abstrakte Malerei bietet Marc Jung durch grellfarbige Explosionen auf Leinwand.

Die Fotografie ist durch Überwachungskamera-Aufnahmen des Medientechnikers Paul-Ruben Mundthal, die Porträts depressiver Menschen von Nora Klein sowie Schwalbennester für Mannheim von Konstantin Bayer repräsentiert. Der NSU-Paulchen-Panther des freien Künstlers Benedikt Braun ist ein Beispiel für die satirische Auseinandersetzung mit Tagespolitik durch Objektkunst. Somit bietet die Ausstellung auch ein breites Spektrum an Themen.

Und genau dies ist laut Veranstalter auch der Zweck der Ausstellung: Die Vielfalt der Kunst im Bundesland aufzeigen und damit Lust auf Thüringen machen. Daher werden Besucher vergeblich nach weiteren Gemeinsamkeiten der ausgestellten Werke suchen.

Die Künstler werden dem Ausstellungstitel gerecht, da sie alle zwischen 1976 und 1989 geboren sind. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 23. September um 17 Uhr statt. Dabei werden der stellvertretende Vorsitzende des Mannheimer Kunstvereins, Friedrich W. Kasten, und Ausstellungsleiter Martin Stather sprechen. Der Eintritt hierzu ist frei. mame

Info: „Zoom! Junge Kunst aus Thüringen“ im Mannheimer Kunstverein (Augustaanlage 58): von 23. September (Vernissage: 17 Uhr) bis 21. Oktober dienstags bis sonntags jeweils von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 5, ermäßigt 3 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018