Junge Talente, alte Hasen

Mannheim.Das Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten hat sich als Jazzclub binnen kürzester Zeit etabliert und bringt auch in dieser Woche wieder spannende Livemusik auf die Bühne – und Nachwuchstalente gleich mit dazu.

Im Rahmen der „New Jazz Voices“-Reihe ist am Donnerstag, 21. Februar, 20 Uhr, Julia Pellegrini zu hören. Die Sängerin tourt seit ihrem Musikstudium in Mannheim mit dem Frauen-Quartett Les Brünettes. An diesem Abend ist sie solo zu hören mit eigenen Songs sowie ausgewählten Covern, begleitet von Thomas Stabenow (Kontrabass), Holger Nesweda (Schlagzeug) und Volker Engelberth am Flügel.

Ein Projekt des Rotaryclubs Mannheim-Kurpfalz gipfelt am Sonntag, 24. Februar, ab 18 Uhr auf der Ella-&-Louis-Bühne: Jugendliche haben mit Profimusikern und Lehrern zusammengearbeitet, um ihre musikalischen Ideen bestmöglich umzusetzen. In einem Benefizkonzert stellen sie diese nun dem Publikum vor (ausführlicher Bericht Seite 17).

Tango mit Leroi und Herzer

Tango und Tango-Verwandtes steht am Montag, 25. Februar, 20 Uhr, auf dem Programm: Das Duo Laurent Leroi und Michael Herzer atmet die Musik zwischen Tango Clásico und Django’s Tango, spielt mit Akkordeon und Kontrabass finnischen Tango bis hin zu launischen Tango-Cousinen Vals und Milonga. Dazwischen gibt es lakonische Kommentare zur Geschichte der Eigen- und Fremdkompositionen.

Zu guter Letzt ist in dieser Club-Runde ein „Made in Mannheim“-Special der IG Jazz Rhein-Neckar zu hören: Bei einer Piano Night unter dem Titel „The Art Of Duo“ stellen sich die Pianisten der Bar-Abende im Ella & Louis vor. Sie treten in vier Duo-Besetzungen auf: Nicolai Daneck (Piano) spielt mit Johannes Engelhardt (Bass), Tobias Altripp (Piano) mit Paul Andrew (Saxofon), David Heiner (Piano) wird von Moritz Koser am Bass begleitet, und der vierte im Bunde der Tastenmänner ist Paul Janoschka, dem Johannes Mann mit seiner Gitarre zur Seite steht. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019