Junge Talente in der Regie

Mannheim.„Summer up“ – das Festival für Theaterassistentinnen und -assistenten geht in die fünfte Runde und findet zum ersten Mal als Kooperation zwischen dem Theater und Orchester Heidelberg und dem Nationaltheater Mannheim (NTM) statt.

Von Fremdheitserfahrungen und queeren Perspektiven, von aktuellen Weiblichkeitsdiskursen und Machtspielen erzählen Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum, unter anderem vom Maxim Gorki Theater Berlin, vom Theater Essen und dem Schauspielhaus Zürich. Über 20 Nachwuchskünstler präsentieren ihre Arbeiten aus den Bereichen Sprechtheater, Tanz und Performance. Dazu kommen Lesungen, audiovisuelle Installationen und ein musikalisches Finale.

Start des Festivals ist am Freitag, 19. Juli, ab 18 Uhr in den Breidenbach Studios Heidelberg. Am 20. Juli ab 16 Uhr öffnet das NTM seine Pforten für den zweiten Festivaltag.

„Summer up“ ist entstanden aus der Kooperation der Assistentinnen und Assistenten des Theaters Heidelberg mit den Breidenbach Studios sowie dem ehemaligen Heidelberger DJ-Kollektiv „endlos“. Das Festival wird in diesem Jahr von Jessica Weisskirchen (Nationaltheater Mannheim) und Antonia Leitgeb (Theater und Orchester Heidelberg) geleitet und kuratiert. „Summer up zeigt als erstes Festival gezielt innovative Arbeiten junger Theaterassistentinnen und -assistenten und möchte den Künstlern eine Plattform geben, ihre Arbeiten außerhalb ihrer Mutter-Häuser einem breiten Publikum und vor allem Fachpublikum zugänglich zu machen“, erklärt Weisskirchen. Für die Auswahl der Stücke gab es eine Ausschreibung, die an alle deutschsprachigen Theater – auch Österreich und Zürich – ging. sba

