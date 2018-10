Junge Talente treten auf

Mannheim.Bei den Festwochen „Auftakt!“ beweisen junge Musiker aus der Region vom 21. Oktober bis zum 24. November in Mannheim ihr Können. Mit Kammerorchestern, Opern, Chören, Jazz und Podien präsentieren die Hochschulkonzerte die ganze Vielfalt der Musik.

Dass bei den Festwochen des Landeszentrums für Dirigieren Baden-Württemberg die Nachwuchstalente im Vordergrund stehen, zeigt sich bereits bei der Eröffnungsgala „City of Music“ am Sonntag, 21. Oktober, 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), im Musensaal des Mannheimer Rosengartens: Mit mehreren Konzerten präsentieren die jungen Instrumentalisten am Konzertabend zusammen mit dem Sinfonieorchester der Musikhochschule ihre musikalische Bandbreite. Unter der Leitung Stefan Bluniers (Schwerpunkt Sinfonik) erklingt zum Auftakt der Konzertreihe Benjamin Brittens Auftragskomposition „The Young Person’s Guide to the Orchestra“.

Als eine Hommage an Mendelssohns Violinkonzert gestaltet sich im Anschluss Giovanni Bottesinis posthum veröffentlichtes „Grande Allegro für Kontrabass und Streichorchester“. Gunars Upatnieks, Absolvent der Klasse Petru Iugas, präsentiert Bottesinis Musikstück am Kontrabass, bei dem „gelegentlich sogar die Nachtigallen im Kontrabass zu hören“ seien, so der Veranstalter.

Mit Giuseppe Verdis „Tacea la notte placide“ aus der Oper „Il Trovatore“ flammen mit Sopranistin Sonja Saric, Absolventin der Klasse Snezana Stamenkovics, Erinnerungen an die Liebe auf. Dabei werde „aus der Erinnerung heraus die Wirkung des Gesangs wiedererweckt“.

Der musikalische Zauber der Holzblasinstrumente entfaltet sich mit Carl Maria von Webers „Konzert für Fagott und Orchester“. Es spielt dazu Sebastian Stevensson am Fagott. Stevenson ist Absolvent der Klasse Ole K. Dahls. Das Spiel am Holzblasinstrument verspricht laut Veranstalter „bewegliche Präsenz und eine gewisse Eleganz“.

Zum Abschluss der „City of Music Gala“ bringt das Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim mit George Gershwins „An American in Paris“ musikalisch das hektische Leben in der Großstadt und die Isolation in der Masse auf die Bühne. onat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018