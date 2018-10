Junge Talente und Altmeister

Mannheim.In der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim steht wieder der „D6-Gipfel“ an: Kabarett und Comedy von vier Gästen präsentiert Frederic Hormuth am Samstag, 3. November, 20 Uhr, beim „Klaps-Mix“.

Die Akteure könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Mit dabei sind Katharina Schmidt (eine zynische Meditationsfee, die selbstironisch das ganze alternative Programm von Astro-TV bis hin zu zuckerfreiem Dinkelfraß auf die Schippe nimmt), Andy Sauerwein (mit turbulenten Texten und satirischen Songs dem Zeitgeist auf der Spur), Bernard Paschke (jugendlicher Shootingstar des Politkabaretts) sowie Gernot Voltz (im Kampf gegen geistige Hohlraumversiegelung). 19 Euro kostet ein Ticket für den „Klaps-Mix“, der sich inzwischen zu einem Programm-Highlight der Kleinkunstbühne entwickelt hat.

Die Zweifler in Aktion

Am Donnerstag, 1. November, 20 Uhr, sind die Zweifler in der Klapsmühl’ zu Gast: „Was sie nicht sagen!“ heißt der aktuelle Abendfüller des Mannheimer Duos, in dem es dem nachsinnt, was eben unausgesprochen bleibt – sei es in Politik, Arbeitswelt oder Beziehungskiste. Ein Ticket kostet 18 Euro. sdo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018