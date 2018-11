Junge Tüftler messen sich

Mannheim.Der Roboter-Wettbewerb „First Lego League“ (FLL) findet am Samstag, 1. Dezember, ab 13 Uhr im Technoseum statt. Der von der SAP geförderte Contest wird zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Technoseum veranstaltet und ist einer von deutschlandweit 44 Regionalwettbewerben.

Mehr als 32 000 Teams haben sich in diesem Jahr weltweit zur FLL angemeldet: Bei diesem Roboter-Wettbewerb treten Mädchen und Jungen zwischen zehn und 16 Jahren gegeneinander an. Dabei müssen Lego-Roboter, die von den Kindern und Jugendlichen selbst gebaut und programmiert wurden, einen ausgefeilten Hindernis-Parcours überwinden.

Die Teilnehmer beginnen bereits ab 8 Uhr an ihren Maschinen zu basteln. Um 13 Uhr starten dann die Roboterläufe im Auditorium und die Nachwuchs-Tüftler freuen sich über Unterstützer, die sie anfeuern. Moderiert wird die Veranstaltung von ZDF-Moderator Gregor Steinbrenner. Der Eintritt ins Museum ist den ganzen Tag über frei. Insgesamt treten in Mannheim 14 Teams gegeneinander an. Die beiden in der Gesamtwertung Erstplatzierten schaffen es zu einem der Semi-Finals. Dort besteht die Möglichkeit, sich für das zentraleuropäische Finale im März 2019 in Bregenz zu qualifizieren. Der World Champion wird dann im Frühjahr in St. Louis, USA, ermittelt.

Beim diesjährigen FLL Thema „Into Orbit“ dreht sich alles um das Thema Leben und Reisen im Weltraum. Die FLL-Teams tüfteln zum Beispiel im Rahmen ihres Forschungsauftrags an Lösungen, die das Leben und Arbeiten im Weltraum für Astronauten vereinfachen können.

Beim Robot-Game müssen etwa Versorgungsladungen auf eine schmale Rampe gesetzt werden, um dieses danach herunterfahren zu lassen, auf geschickte Weise Mondkrater überwunden oder die Hantelstange bewegt werden. Die Kategorien sind das „Robot Game“, „Robot Design“, die Forschungspräsentation und das Teamwork. Die Teams müssen in vier Kategorien bestehen. Jede Kategorie zählt 25 Prozent. Das Team mit den meisten Punkten in wird der FLL Champion. Allerdings werden auch in jeder Kategorie individuelle Rankings erstellt und Pokale vergeben. Alle Teilnehmer erhalten eine Medaille und eine Urkunde.

Dean Kamen, Gründer von First und Initiator der ersten Lego League in den USA, fasst die Idee zur Gründung zusammen: „Wir müssen den Kindern zeigen, dass es mehr Spaß machen kann, ein Videospiel oder einen Roboter zu kreieren und zu konstruieren, als damit zu spielen.“ mics

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018