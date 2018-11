Jungen Pionieren eine Bühne bieten

Mannheim.In regelmäßiger Konstanz erobern sie den Rittersaal des Mannheimer Schlosses mit ihren atmosphärischen Traumkonzerten – nun bereiten die Musiker des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) dem künstlerischen Nachwuchs die Bühne, und stellen dabei einen klassischen Altmeister ins Zentrum des Interesses.

Statt Matratzen zum Entspannen wird es am Samstag, 17. November, um 19 Uhr in historischem Ambiente zwar edles Gestühl geben, doch sollen die akustischen Genüsse bei der angekündigten Mozart-Gala deshalb keineswegs zu kurz kommen. Nicht von ungefähr überschreibt die Mannheimer Musikhochschule die Veranstaltung in Großbuchstaben mit einem ausgerufenen: „AUFTAKT!“

Denn wie es sich für ein Orchester mit dem Mut zum Wagnis ziemt, überlassen die Musiker des KKO für einen ganzen Abend aufstrebenden Talenten der Mannheimer Traditionshochschule die Solistenrollen, die sich die Gunst solcher Partien durch belebte Interpretationen erwerben und künftige Karrieren starten wollen. Den überwiegenden Anteil der Solisten stellen zwar junge Mozartstimmen vom Bariton bis zum Sopran, doch auch Werke für Flöte und Klavier werden zu hören sein.

Osthoff dirigiert

Standesgemäß überlässt der scheidende KKO-Chefdirigent Dirigent Johannes Schaefli Professorin Cosima Sophia Osthoff die Rolle am Taktstock, und auch die Mozart-Gesellschaft Kurpfalz wird den Solisten des Abends ganz genau auf die Finger schauen. Denn wer sich besonders gut auf sein gewähltes Stück versteht, darf sich berechtigte Chancen auf den „Mozart-Solistenpreis 2018“ und allerlei Ehrerbietungen vonseiten eines Publikums erhoffen, das einen mutigen Mozart zu schätzen weiß. mer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018