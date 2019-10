Junger Barde macht Mut

Mannheim.Er sieht sich als Mutmacher, singt Lieder über große und kleine Herausforderungen im Leben und über das, was da alles noch kommen mag: Jonathan Zelter hat sich in den letzten Jahren den Ruf als ehrlicher, authentischer Erzähler erspielt. Mit seiner Gitarre ist der Singer/Songwriter am Sonntag, 6. Oktober, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol zu hören.

Mit seinen 24 Jahren gehört Zelter zu den jungen deutschen Popbarden. Er lebt in Mannheim und hat vor allem für seine Hit-Single „Ein Teil von meinem Herzen“ viel Aufmerksamkeit bekommen, die er 2015 herausbrachte. Für seine Mischung aus eingängigen Melodien, Pop und Schlager können sich Generationen begeistern. sdo

