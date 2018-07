Anzeige

Mannheim.Justin Timberlake ist derzeit auf seiner „The Man Of The Woods“-Tour so erfolgreich unterwegs, dass er unter anderem ein Zusatzkonzert in Mannheim gibt: Am Freitag, 13. Juli, 19.30 Uhr, kommt er in die SAP Arena.

Im Februar ist es endlich erschienen, das von seinen Fans lange herbeigesehnte fünfte Studioalbum von Justin Timberlake. „Man Of The Woods“ überrascht mit einem für ihn ungewöhnlichen Sound: einer uramerikanischen Mischung aus Country, Funk und R&B. Und es kletterte mal wieder ganz nach oben in die Charts – kein Wunder, ist der 37-Jährige doch einer der absoluten Popstars unserer Zeit.

Schon in den 90er Jahren machte er als Frontsänger der Boygroup *NSYNC von sich reden. Doch solo startete Timberlake dann noch einmal so richtig durch. Seitdem wird er für seinen innovativen Stil gefeiert.