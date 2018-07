Kabarett und Livemusik

Anzeige

Am Sonntag findet um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Platz statt. Um 11.30 Uhr singt der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor, ab 12.30 Uhr treten das Ensemble Jazzlight der Musikschule Heddesheim, die Mannheimer Musikschulband Jazz4Fun sowie die Bigband des Ladenburger Carl-Benz-Gymnasiums auf. Am Samstag und am Sonntag ist der Eintritt frei. An allen Tagen ist für Essen und Trinken gesorgt. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.07.2018