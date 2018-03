Kaffee oder ein feines Prickeln

Anzeige

Mannheim.Einst waren Kaffee und Schokolade teure Luxusgüter, die es erst im 17. Jahrhundert, in Zeiten des Barock, nach Europa geschafft haben. Für den vollendeten Genuss – das Auge isst ja bekanntlich mit – wünschten sich die Adligen dazu feines Geschirr. Am Sonntag führt das Kaffeemädchen durch das Mannheimer Barockschloss und erzählt von den damals neuen und exotischen Sitten. Dabei zeigt sie auch das für das modische Getränk entworfene Geschirr. Um 14.30 Uhr startet die Führung.

Auch mit Genuss hat der Rundgang am Samstag, 3. März, um 17 Uhr zu tun. Ein ganz besonderer Abend im Mannheimer Schloss: Kerzenleuchter funkeln und strahlen. Das nächtliche Schloss präsentiert sich so elegant, wie es früher bei Hofbällen in der kurpfälzischen Residenz gewesen sein muss. Die Führung in der Beletage verspricht ein prickelndes Erlebnis mit gefüllten Sektgläsern.

„Das Leben bei Hofe“ erleben Kinder und Jugendliche ebenfalls am Samstag, und zwar um 14.30 Uhr. Ein Mitglied des Hofes im historischen Kostüm, begleitet die Führung in die wieder eingerichteten Prunkräume. jor