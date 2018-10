Kammermusik und Wolfsschlucht

Mannheim.Es ist eine illustre Mischung, die die Musiksalon-Konzertreihe des Nationaltheaters Mannheim (NTM) präsentiert. Klassische Musik trifft auf orientalischen Jazz, Popmusik auf russische Volkslieder. Im November finden mit Konzerten und Performances nun Mozart und Carl Maria von Weber zueinander.

In seiner Kammermusik lässt Mozart die einzelnen Instrumente in einen offenen Dialog treten. Am 4. Oktober, 11 Uhr, können Besucher dem musikalischen Disput im Oberen Foyer des Theaters beiwohnen. Das „Kegelstatt-Trio“ lassen die Solisten ebenso erklingen wie das „Klavierquintett in G-Moll“ und das „Stadler-Quintett“ für Klarinette.

Einen Monolog führt hingegen Webers Caspar: Ob nun das Bündnis mit dem Teufel, treffsichere Freikugeln oder die Vertreibung in die Wolfsschlucht – viel erlebt hat die Figur aus der Oper „Der Freischütz“. Im Casino Werkhaus schildert Caspar am 6. und 10. November, jeweils um 20 Uhr, nun seine Sicht der Ereignisse. Musikalisch begleitet, schlüpft Patrick Zielke bei seiner Soloperformance in die Rolle des vermeintlich missverstandenen Helden und verwandelt die Theaterkneipe in eine „gemeinsame Wolfsschlucht“, so der Veranstalter. onat

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018