Nass wie ein Schwamm steht der verschrobene Professor, erklärter Feind der Ehe, vor der Tür, denn die übergelaufenen Badewanne hat seine Wohnung überschwemmt. Beide müssen das Problem jetzt irgendwie lösen. Sie versuchen, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, und haben dazu noch „vier linke Hände“ – das kann nur heiter werden.

Dafür stehen die Akteure wie die Regisseurin. Es ist Petra Förster, 1965 in Jena geboren. Nach beendeter Lehre als Herrenmaßschneiderin absolvierte sie von 1984 bis 1988 ihr Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin/Rostock und war anschließend bis 2004 an den Theatern in Bautzen, Chemnitz und Kassel fest engagiert. Seit 2004 arbeitet Petra Förster freischaffend als Schauspielerin an verschiedenen Häusern (Heidelberg, Krefeld, Konstanz, Karlsruhe, Luxemburg) und seit 2011 auch als Regisseurin im Oststadt Theater. Seit 2006 wohnt sie in Mannheim – und das sehr gern, wie sie betont. Am Oststadttheater hat sie schon mehrere turbulente und temporeiche Komödien inszeniert. „Vier linke Hände“ setzt sie als einen urkomischen Kampf der Geschlechter in Szene, die mit List und Tücke, mit Verbissenheit und Humor ihre jeweiligen Ziele verfolgen – sie will einen Man, er keine Frau. . . . Dabei handelt es sich nur um ein Zwei-Personen-Stück – was schwer zu inszenieren ist. Er, das ist Knut Frank, beliebtes Oststadttheater-Urgestein mit großer kabarettistischer Ader und von Anfang an dabei. Katharina Luckhaupt gibt die einsame, auf Männersuche befindliche Frau – auch sie ist dem Publikum gut bekannt, wirkt in derzeit fünf anderen Produktionen von Mannheims heiterer Bühne mit.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018