Kapuzinerplanken in Mannheim: Karibischer Auftakt in die Weihnachtszeit

MANNHEIM.Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und das bedeutet, dass die Weihnachtszeit näher rückt. Glühweingeruch liegt in der Luft und die ersten Plätzchen sind bereit verköstigt zu werden. Aus genau diesem Grund startet dieses Jahr der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken in den Quadraten O 5 und O 6 erstmals bereits am Montag, 25. November. Dieser besondere Weihnachtsmarkt schafft eine Attraktion für die Innenstadt und einen Anziehungspunkt weit über die Grenzen Mannheims hinaus.

Ereignisreicher Start

Die feierliche Eröffnung beginnt ab 17 Uhr mit einer musikalischen Einlage der Mannheimer Band „mocábo“. Sie werden die Besucher mit ihrem aktuellen Weihnachtsprogramm und einem Gitarrenspiel voller karibischer Rhythmen gebührend in Empfang nehmen. Widja, die Schneeflocke, entzückt die großen und kleinen Teilnehmer mit ihren weihnachtlichen Gesangsanimationen und lässt es schneien.

Die diesjährige Weihnachtsfee „Silya“ bringt mit ihrem Lichterbaum das wunderschöne Innenleben von Blumen, Blüten und Edelsteinen zum Leuchten. Ab 17.30 Uhr wird der Markt offiziell von dem Mannheimer Wirtschafts- und Kulturbürgermeister Michael Grötsch vor dem Ausgang des Engelhorn Modehaus in O 5 eröffnet. Für eine angenehme Atmosphäre sorgen die außergewöhnlichen Lichtinstallationen an Bäumen und Zelten. Die Besucher erwartet ein einzigartiges Angebot an Kunst- Hand- und Kochwerk.

Vielseitige Aussteller

Die rund 80 Aussteller in weihnachtlich dekorierten Holzhütten präsentieren täglich bis zum 23. Dezember ihre originellen Geschenkideen, kulinarische Versuchungen und erstaunliche Unikate. City Events Mannheim legt als Veranstalter bei den Ausstellern besonderen Wert darauf, dass die Produkte selbst hergestellt werden und nicht im Einzelhandel zu erhalten sind. Dieses Jahr gibt es immer wieder etwas Neues für die Besucher zu sehen, da viele Aussteller wöchentlich ihre Stände wechseln. Zusätzlich gibt es mehr Teilnehmer und Angebote aus den Bereichen Kunstwerk und Handwerk als die Jahre zuvor. Egal ob Naturkosmetik, handgefertigten Schmuck, oder Tücher aus Naturmaterialien – für jeden ist ein individuelles Weihnachtsgeschenk dabei.

Mehr als 20 Essens- und Getränkestände bieten frischen Glühwein, weihnachtliches Gebäck, herzhafte Speisen und viele weiteren Leckereien an, so dass für alle Geschmäcker etwas passendes dabei ist. Ob in der Mittagspause oder nach Feierabend – die Kapuzinerplanken sind der ideale Treffpunkt für Freunde, Familie und Kollegen. Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe. Der Weihnachtsmarkt ist bis 23. Dezember täglich von elf bis 21 Uhr geöffnet. lbr

