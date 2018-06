Anzeige

Mannheim.Jamaikanische Tanzmusik von der Band Slin Rockaz aus Mannheim und Yardstyle Sound aus Heilbronn tönt am Samstag, 23. Juni, aus den Musikboxen des Rude 7 in Mannheim. Zu Dancehall, Reggae und Urban Beats kann das Publikum bei der Veranstaltung„Maad Ting“ tanzen. Seit 2002 machen Yardstyle Sound – das heißt Marc, Jr. Jeriko, Fyah, Mr. Nice, Cihan und Gregory – jamaikanische Musik.

Gastband aus Heilbronn

Sie spielen Dancehall und Reggae, sowohl Oldies als auch neue Lieder. Auch außerhalb von Deutschland sind die Heilbronner aufgetreten: Unter anderem in den USA und in Österreich. Bei ihren Auftritten standen sie mit Reggae-Größen wie Gentleman, Shaggy und David Rodigan auf der Bühne. Auch in Mannheim im Rude 7 haben sie schon gespielt und kehren nun zu den Residents Slin Rockaz dorthin zurück.

Die Mannheimer Band, bestehend aus dem MC FatMoe, DJ Taylor, Major Marcel und Gründer Puppa Nils bieten seit 2005 karibische Rhythmen mit harten Bässen. Mic2000, Dennizz oder Julius waren zwischendurch auch Mitglieder der Band. Bei ihren Auftritten ist den Slin Rockaz das Musikalische am wichtigsten – und nicht das Entertainment. Die Musiker sind hauptsächlich in der Metropolregion bekannt.