Karriere auf der Bühne

Mannheim.Der Intendant am Nationaltheater Mannheim, Christian Holtzhauer, spricht am Mittwoch, 30. Januar, um 20 Uhr im Theatercafé in der Reihe „Begegnung der Freunde und Förderer des Nationaltheaters“ mit den Schauspielerinnen Sophie Arbeiter, Maria Munkert und Ragna Pitoll über weibliche Lebens- und Berufswege im Theaterbetrieb. Im Gespräch reflektieren die drei Schauspielerinnen aus unterschiedlichen Perspektiven Themen wie Chancengleichheit und Gleichberechtigung sowie ihre persönliche Sicht auf die Theaterwelt. Arbeiter ist Preisträgerin des Förderpreises der Züricher Hochschule der Künste 2015; Munkert lehrt nebenbei an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart; Pitoll ist Dozentin an der Theaterakademie Mannheim. sba

Info: Mittwoch, 30. Januar, 20 Uhr. Thetercafé. Karten: 10 Euro. Anmeldung unter 0621/1680 150.

