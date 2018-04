Kartonmodellbautreffen: Kleine Welten aus Papier

Anzeige

Mannheim.Schiffsmodelle, echt aussehende Vögel oder Miniatur-Schlösser – diese Papierwelten entstehen beim internationalen Kartonmodellbautreffen, von Freitag, 27. April bis Sonntag, 29. April, im Technoseum. Die Besucher können fachsimpeln oder die Mini-Dioramen, Architekturmodelle und Fahrzeuge im Kleinformat bewundern. Am Samstag gibt es von 11 bis 16.45 Uhr Vorträge, am Sonntag bis 13 Uhr. Unerfahrene können einen Modellbaubogen erwerben und das filigrane Handwerk gleich ausprobieren. Das Treffen soll den Austausch unter den Modellbauern fördern und Interessierte darauf aufmerksam machen, die Modelle und die Modellbaubogen einem breiteren Publikum zeigen und über den Kartonmodellbau informieren. Los geht’s am Freitag um 13 Uhr, es gilt der Museums-Eintritt: 9 Euro für Erwachsene, Ermäßigte 6 Euro. ham