Katie Melua tritt im Rosengarten auf

Mannheim.Mit einem 23-köpfigen Chor kommt Katie Melua am Freitag, 16. November, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. Es ist das zweite Mal, dass die georgisch-britische Sängerin mit dem Gori Women’s Choir auf Tour geht. Gemeinsam präsentieren sie neben den Hits wie „Nine Million Bicycles“ und „The Closest Thing To Crazy“ auch Auszüge aus dem neuen Best-of-Album „Ultimate Collection“, das im Oktober erschienen ist. Mit ihrer glasklaren Stimme und ihrem zurückhaltenden wie einnehmenden Klavier- und Gitarrenspiel gehört Katie Melua seit ihrem Debüt 2003 zu den ganz großen Sängerinnen und Komponistinnen im Popgeschäft. Für den Auftritt im Rosengarten gibt es noch Karten – ab 64,35 Euro plus Gebühren unter Telefon 01806/57 00 70. sdo