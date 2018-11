Katze sorgt für Chaos

Pettersson und sein Kater Findus kommen ins Bürgerhaus. © KiWi

Heidelberg.„Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ heißt das Stück, mit dem das KiWi-Kindertheater am Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr, im Heidelberger Bürgerhaus Emmertsgrund (Forum 1) zu Gast ist.

In der Geschichte nach der bekannten Kinderbuchreihe von Autor Sven Nordqvist lebt der alte Pettersson alleine auf seinem Hof. Seine Hühner und der Hahn halten ihn auf Trab, einsam ist er dennoch. Eines Tages schenkt ihm seine Nachbarin einen Kater, damit er nicht mehr so alleine ist. Als Findus, so der Name des Katers, plötzlich anfängt, zu sprechen, ist die Freude groß – das Chaos allerdings auch. Denn Findus feiert mehrmals im Jahr Geburtstag, ärgert die Hühner und kämpft mit einem Stier. Und er weiß auch, wie man mit Feuerwerk einen Fuchs verjagt.

Die Spieldauer beträgt rund 80 Minuten, inklusive einer Pause. Das Stück ist laut Veranstalter gut für Zuschauer ab zwei Jahren geeignet. Für Kinder kostet der Eintritt 13 Euro, für Erwachsene 14 Euro. Die Karten werden ausschließlich an der Tageskasse im Bürgerhaus verkauft. Diese öffnet etwa eine Stunde vor Beginn.

Infos und Kartenreservierung unter Telefon 0177/848 05 10. mav

