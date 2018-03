Kaufen, trödeln, fröhlich sein

Anzeige

Mannheim.Ab dem heutigen Donnerstag kommen Freunde gut erhaltener Second-Hand-Ware wieder auf ihre Kosten. Beim traditionellen – und dieses Jahr zum 36. Mal stattfindenden – Pfennigbasar darf in der Variohalle im Rosengarten wieder drei Tage lang gestöbert, getrödelt und gekauft werden. Ausgerichtet wird der Basar vom Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis.

Diese Tage stehen im Zeichen von Kommen, Sehen, Staunen, Kaufen, Heimtragen – und vor allem dem Glücklichsein. So werden heute schließlich die Türen der Variohalle für den Ansturm der Käufer geöffnet. Von elf bis 18 Uhr darf getrödelt werden, am Freitag, 23. Februar, geht der Verkauf von zehn bis 18 Uhr in eine neue Runde und am Samstag, 24. Februar, startet das Vergnügen noch einmal von zehn bis 14 Uhr.

Die Clubmitglieder und ehrenamtlichen Helfer stürzen sich dabei jedes Jahr auf’s Neue in ein Abenteuer. Dabei steht am Anfang die große Sammelaktion und am Ende ein dreitägiger Verkaufs- und Kaufrausch. Von A wie Abendkleid bis Z wie Zitronenpresse gibt es kaum etwas, was sich beim Pfennigbasar nicht findet. Kunst und Kitsch, Nützliches und Schönes locken seit Jahren Heerscharen von Kauflustigen auf der Suche nach Schätzen zum Schnäppchenpreis.