Kein Blatt vor dem Mund

Mannheim.Der deutsch-israelische Satiriker und Künstler Shahak Shapira provoziert gerne, aber nicht ohne Grund: Im August vergangenen Jahres sprühte er echte Hass-Tweets vor die Hamburger Twitterzentrale, um so das Unternehmen mit der mangelhaften Löschpraxis zu konfrontieren. Und es fruchtete: Die Unterstützung von Justizminister Heiko Maas hatte er, genau so wie die mediale Aufmerksamkeit auf das Thema Hass im Netz. Nun kommt der Berliner in die Quadratestadt.

Shapira tritt am Sonntag, 11. März, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim auf. Dort trägt er aus seinem neuen Bühnenprogramm „German Humor“ vor, in dem er Popkultur ebenso wie die deutsche Leitkultur aufs Korn nimmt. zyl

Info: Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten unter altefeuerwache.com