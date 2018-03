Keine Angst vor Genre-Grenzen

Anzeige

Karlsruhe.Trompeter Thomas Siffling ist nicht nur in Mannheim aktiv, er leitet auch die Jazz-Nights am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Am Ostersonntag, 1. April, präsentiert er dort ein Special im großen Haus mit illustren Gästen.

Es soll ein besonderer Abend werden, den Siffling an Ostern für alle Jazz- und Musikfans im Staatstheater auf die Bühne bringt. Dabei treffen der international bekannte Karlsruher Pianist Kristjan Randalu (gerade bei dem renommierten Label ECM unter Vertrag), Pop-Sänger und TV-Moderator Marc Marshall, Comedian Gunzi Heil und Schauspieler Wanja Mues aufeinander.

Sie kreieren ein Programm, das keine Genregrenzen kennt und dennoch um den Dreh- und Angelpunkt Jazz kreist, der das Zentrum bildet und Raum für gemeinsames Musizieren und Begegnungen schafft. Begleitet werden sie von der vielfach preisgekrönten Big Band des Karlsruher Helmholtz-Gymnasiums unter der Leitung von Hartmut Petri.