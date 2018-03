Keine Kirche ohne ihn

Anzeige

Mannheim.Welche Beweggründe hatte der wohl bekannteste Verräter der Weltgeschichte? Das Stück, das auf dem fiktiven Seligsprechungsprozess des Tübinger Altphilologen Walter Jens „Der Fall Judas“ basiert, behandelt die These: Ohne Judas kein Kreuz. Ohne Kreuz keine Erfüllung des Heilsplans. Keine Kirche ohne diesen Mann. Keine Überlieferung ohne den Überlieferer. Die niederländische Autorin Lot Vekemans hat daraus das Stück „Judas“ gemacht. Ein Monolog, den die Feudenheimer Kultur-Events, nach dem Erfolg von letztem Jahr, heute, 20 Uhr, erneut in die Trauerhalle des Mannheimer Hauptfriedhofs bringt. Dabei gibt Lot Vekemans dem ehemaligen Jünger Jesus’ die Gelegenheit, sich gegenüber dem Publikum zu äußern. Info: Heute, 20 Uhr, in der Trauerhalle des Hauptfriedhofs. Eintritt: 17 Euro. jor