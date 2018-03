Keltische Klänge

Anzeige

Mannheim.Gleich zweimal stehen als Oster-Highlight in Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau (Schulstr. 82) keltische Tänze und träumerische Melodien auf dem Programm: Dhalia’s Lane geben sich am Freitag und Samstag, 30. und 31. März, jeweils um 20 Uhr die Ehre und wollen das Publikum mit ihren ausgefuchsten Arrangements zwischen Folk und keltischen sowie mittelalterlichen Klängen in eine andere Welt entführen.

Sowohl sanfte Balladen als auch stimmungsvolle Up-Tempo-Nummern finden sich im Repertoire der Band, die ihr Publikum immer wieder auch mit Gastmusikern zu überraschen weiß. Info: 30. und 31. März, 20 Uhr, Gehrings Kommode, Mannheim. Karten: 15 Euro; Reservierung empfohlen: 0621/85 36 69. sdo