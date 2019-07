Kindertag, Kino und Konzert

Ein Abend im Wormser Heylshofpark. © Bernward Bertram

Worms.Während auf der Hauptbühne sich die Nibelungen in der „Überwältigung“ abmühen, bieten die Nebenschauplatze in Worms auch so allerhand Programm.

Beispielsweise die Bühnenfassung des Romans „Rückenwind“ von Max Urlacher im Wormser Theater (Donnerstag, 18. Juli, und Freitag, 19. Juli, jeweils 20 Uhr, Tickets: 17 Euro). Oder „Neues aus der Nibelungenforschung“ im Wormser Kulturzentrum (Donnerstag, 18., Dienstag, 23., und Mittwoch, 24. Juli, jeweils 18 Uhr, Eintritt frei) und Werkstattgespräche zu „Überwältigung im Museum Heylshof (Freitag, 19. Juli, 18 Uhr, Eintritt frei). Hinzu kommen die Ausstellungen Europawerk – Europakreuz – Weltbilder (Museum Heylshof, Eintritt: 3,50 Euro) sowie „Backstage“ mit Fotos vom Geschehen hinter der Bühne (Heylsschlösschen, Eintritt frei). Am Sonntag, 21. Juli, ist überdies von 11 bis 16 Uhr der Kindertag im Heylshofpark. Am Montag, 22. Juli, um 20 Uhr gibt Enkhjargal Dandarvaanchig dann ein Konzert (Wormser Theater, Tickets ab 23 Euro), gefolgt am Mittwoch, 24. Juli, vom Sommernachtskino (20.15 Uhr, Remise Schloss Herrnsheim). sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019