Kindertheater und Weihnachtsbäckerei im Luisenpark

Mannheim.Der Luisenpark bietet in den nächsten Tagen ein adventliches Programm an. „Alles Weihnachten mit dem kleinen Raben Socke“ heißt das Theaterstück, das am Sonntag, 1. Dezember, in der Festhalle Baumhain zu sehen ist. Es ist Heiligabend und der kleine Rabe Socke räumt sein Nest leer, um Platz für die Weihnachtsgeschenke zu haben. Dabei findet er seinen eigenen Wunschzettel, der anscheinend nicht abgegeben wurde. Bekommt der kleine Rabe nun keine Weihnachtsgeschenke? Geeignet ist das Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren, der Eintritt kostet 11 Euro, Einlass in die Baumhalle ist ab 10 Uhr.

Wer etwas über die Zutaten wissen will, die zum Backen von Lebkuchen und Plätzchen benötigt werden, ist in der Weihnachtsbäckerei richtig. In der Grünen Schule des Luisenparks findet am Sonntag um 15 Uhr eine Familien-Veranstaltung zu Kakaobohnen, Vanille und Zimt statt. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder 2 Euro Eintritt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/4100554 ist erforderlich. tbö (Bild: Stadtpark)

