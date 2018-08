Kino und Bewegung in einem

Anzeige

Mannheim.Das VRN-Fahrradkino findet nochmals am Freitag, 17. August um 19.30 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Fernmeldeturm, von dort aus wird zum Maimarkt geradelt, wo der Film „Außer Atem“ gezeigt wird. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro, die vollständig an den Verein Neckarstadt Kids e.V. gespendet werden. Papphocker können vor Ort gemietet werden, der Film kann jedoch auch auf einer selbst mitgebrachten Decke angeschaut werden. Zuschauer können auch selbst auf einem Fahrrad auf Rollentrainern zur Stromerzeugung für die Kino-Technik beitragen: Auf diese Weise wird die Stromerzeugung für Beamer, Popcorn-Maschine und Co. gewährleistet. Die gesamte Kino-Technik wird wieder auf Lastenrädern zur Location transportiert. nm