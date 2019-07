Kinogenuss auf Fahrrädern

Mannheim.Die Stadt Mannheim veranstaltet in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein- Neckar (VRN) die Fahrradkinoreihe VRN Mobile Cinema.

Der erste Film „Bohemian Rhapsody“, ein biografisches Filmdrama über den Sänger Freddie Mercury, wird am Freitag, 19. Juli, gezeigt. Danach findet das Kino-Projekt jeden Freitag bis zum 23. August statt. Das Fahrradkino lädt somit insgesamt sechs Mal zum Filmeschauen an ungewöhnlichen Orten ein. Spielflächen sind dieses Jahr im Herzogenriedpark, Herzogenriedbad, Luisenpark (Klangoase), Carl- Benz- Bad, in der U-Halle des Spinelli-Geländes und auf dem Parkdeck am Flughafen Neuostheim.

Neue Erlebnisse

Von einem gemeinsamen Treffpunkt aus startet das mobile Kino mit den Teilnehmern per Radtour zum jeweiligen Veranstaltungsort. Dort wird durch Radfahren auf der Dynamo-Rolle Strom für den Akku erzeugt. Danach ist das VRN- Cinema völlig energieunabhängig.

Stühle sind nicht vorhanden. Die Besucher können sich aber vor Ort kleine Papphocker und Decken leihen oder eigene Klappstühle mitbringen. Für Getränke ist gesorgt.

Jede Veranstaltung bietet Platz für bis zu 150 Personen. Tickets gibt es nur am Treffpunkt für drei Euro. Der gesamte Erlös wird anschließend an eine lokale, wohltätige Organisation gespendet. Im Rahmen der Mobilitätswoche in Mannheim wird es am 20. September eine Sonderveranstaltung geben. eaw

