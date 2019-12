Klänge aus Hollywood

Musik-Magier mit Fingerspitzengefühl: Hans Zimmer. © dpa

Mannheim.„The Music of Hans Zimmer & Others“ steht am Montag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf dem Plan: Ein Symphonieorchester, Solisten und Chor präsentieren zu einer Lichtinstallation große Hits des Hollywood-Komponisten aus Filmen wie „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ und „Batman“. Dazu gibt es Nummern von Ennio Morricone zu hören. Das Publikum erfährt auch Hintergrundinformationen zu den Stücken. Tickets kosten unter Telefon 01806/57 00 70 zwischen 49,90 und 89,90 Euro (je plus Gebühren). sdo

