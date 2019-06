Klang- und stimmungsvoll

Frankenthal.Tagsüber schwimmen und abends feiern – die Gelegenheit dazu bietet das 43. Strandbadfest, das am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, in Frankenthal veranstaltet wird. Auf zwei Bühnen sorgen an beiden Tagen auf der Grünanlage am Meergartenweg verschiedene Bands für Stimmung. Das Fest wird am Donnerstag um 19 Uhr von Bürgermeister Bernd Knöppel und der neuen „Miss Strohhut“ beim Fassbieranstich unter den Kastanien eröffnet. Anschließend spielt eine Wasserball-Auswahl eine Partie gegen Mitglieder des Frankenthaler Stadtrates. Die Domnixen aus Speyer präsentieren hiernach ein Wasserballett, ehe Sabrina Bancourt & Band (19.30 Uhr) sowie die Gruppe Die dicken Kinder (20.30 Uhr) auftreten.

Am Samstag beginnt um 19.30 Uhr ein Schlagerabend mit Andreas Nagel & Band und um 20.30 Uhr spielt auf der zweiten Bühne am Monte Scherbeline die LIVIN music family. Den feierlichen Höhepunkt markiert das musikuntermalte Feuerwerk gegen 22.45 Uhr. Die Vereine der Stadt verwöhnen die Besucher zudem mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot, die beleuchteten Boote des Frankenthaler Schiff- und Modellbauclubs sorgen daneben für eine stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Strandbadweiher. Freitags und Samstags ist der Strandbad-Eintritt von 9 bis 16 Uhr möglich. Um 16.30 Uhr werden die Besucher gebeten, das Bad zu verlassen oder sich eine Eintrittskarte für den Abend zu kaufen. Der Eintritt kostet ab 16 Jahren vier Euro, die Kasse für das Strandbadfest öffnet um 18 Uhr. Infos unter www.frankenthal.de. mav

