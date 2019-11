Klang-Visionärin aus Wales

Heidelberg.Minimalistischer Pop, avantgardistische Dekonstruktionen, atemberaubende Klangkonstruktionen: Cate Le Bon wird in der Rockszene als Visionärin gefeiert. Am Sonntag, 17. November, 21 Uhr, tritt sie im Karlstorbahnhof in Heidelberg auf. Dabei setzt sie mit ihrem neuen Album „Reward“ weniger auf Punk als bisher und kreiert vielmehr eine luftige Mixtur aus eingängigen Rhythmen und beinahe hypnotischen Melodielinien. Das Vorprogramm übernehmen Grimm Grimm. sdo

Info: Sonntag, 17. November, 21 Uhr, Karlstorbahnhof, Heidelberg; Karten für 19,70 Euro plus Gebühren unter karlstorbahnhof.de

