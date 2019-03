Klanghafter Frühling

Mannheim.Das Jugend-Sinfonie-Orchester Mannheim (JSOM) läutet am Wochenende mit zwei Konzerten den Frühling ein. Das erste Frühlingskonzert findet am Samstag, 16. März, um 19 Uhr in der Johanniskirche in Mannheim statt. Am Sonntag, 17. März, beginnt das zweite Sinfoniekonzert um 17 Uhr in der Protestantischen Kirche in Lambsheim. Unter der Leitung von Jan-Paul Reinke interpretiert das JSOM Tschaikowskys 5. Sinfonie, das Stück „Die Mittagshexe“ von Dvorák und ein Kontrabasskonzert von Eduard Tubin. Das JSOM besteht aus rund 90 talentierten Jugendlichen aus dem gesamten Rhein-Neckar-Dreieck. nik

