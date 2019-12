Klangvolles Gastspiel

Brühl.Es ist geradewegs zu einer konzertanten Tradition geworden: Zum mittlerweile neunten Mal gastiert der Don Kosaken Chor Serge Jaroff am Sonntag, 29. Dezember, in der Schutzengelkirche in Brühl (Hauptstraße 17). Ein stimmungsvolles Programm – die „Deutsch-russische Weihnacht“ – steht im Mittelpunkt des Konzertes. „Ein musikalisches Fest großer Stimmen, bekannter Melodien und bravouröser Gesangsakrobatik erwartet die Zuhörer“, kündigt das Bürgermeisteramt in seiner Pressemitteilung an.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Karten gibt es an der Rathauspforte in Brühl (Hauptstraße 1, Telefon 06202/200 30) oder im Internet unter bruehl-baden.reservix.de. Beim Onlinekauf fallen Vorverkaufsgebühren an. Es gilt freie Platzwahl. mav

