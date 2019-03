Klangvolles Jubiläum

Heidelberg.In klangvoller Form wird am Freitag, 15. März, das zehnjährige Bestehen der Heidelberger Bahnstadt gefeiert: Die Bigband17 spielt Gadamerplatz Musik aus dem Repertoire der großen Bigbands der 60er und 70er Jahre. Die Gruppe wurde im Sommer 2017 von Axel Heim und Bernd Heim gemeinsam mit Musikern der Rhein-Neckar-Region in Mannheim gegründet. Die Bandmitglieder sind überwiegend professionelle Musiker oder Studierende an der Mannheimer Musikhochschule und spielen bereits seit Jahren in anderen Besetzungen zusammen.

Zu diesem „Bigband Modern Jazz“-Konzert lädt „BahnstadtLive“ ein – eine Initiative des Stadtteilvereins Bahnstadt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist ist frei, Spenden sind willkommen. Reservierungen unter bahnstadtlive@bahnstadtverein.de. mav

