Klangvolles Korkenknallen

Rhein-Neckar.Ob bei prickelnden Club-Beats oder auf einer glanzvollen Konzertgala – in der Rhein-Neckar-Region gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, den Jahreswechsel zu feiern.

Im Heidelberger Karlstorbahnhof etwa läutet am Dienstag, 31. Dezember, zunächst ein Auftritt der fabelhaften Tango-Band Les Primitifs den Silvesterabend ein. Anschließend heißt es an selber Stelle „Abflug 19/20“, mit einer Party auf drei Floors, bei der das Kulturhaus mit dem stets fein kuratierten Programm dem schönen Motto „Silvester ist kein Grund, schlechte Musik zu hören” treu bleiben will.

Halle 02 im Stil der 1920er

Weiter im Westen der Stadt verwandelt sich die Halle02 unter der Maxime „Welcome Back to the Roaring Twenties“ in einen festlichen Tanzpalast im Geiste der 1920er Jahre, mit Tänzern, Künstlern, Showacts, Mixed Music, Electro-Swing und einer Live-Band. Und natürlich braucht man wohl wenig seherische Fähigkeiten, um zu prognostizieren, dass die Alte Brücke über den Neckar auch dieser Mal wieder ein Anziehungspunkt par excellence für alle sein wird, die um Mitternacht das große farbenfrohe Himmelsschauspiel bewundern wollen.

In Ludwigshafen gibt der wiedereröffnete Musikpark am Berliner Platz bei seiner Silvesterparty die Losung aus: „Wir feiern mit euch ins neue Jahr!“ Drei Wochen war die Diskothek geschlossen gewesen, weil drei Fluchtwege auf der Rückseite unter der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd liegen. Nachdem ein zusätzlicher Rettungsweg angelegt wurde, kann dort seit 13. Dezember wieder getanzt werden. Und das wird es auch: Los geht die Silvesterparty mit einem Sektempfang bis 23 Uhr.

Eine andere Ludwigshafener Disko-Institution – die MusicHall in Oppau - bietet am 31. Dezember auch Kurzentschlossenen noch eine Party-Anlaufstelle. Hier heißt es: „Kein Buffet, keine Show, einfach feiern!!!“ Es gibt dafür keinen Vorverkauf, Reservierungen sind auch nicht möglich. „So lange Platz ist, kommt jeder rein...“

Kollektives Korkenknallen wird um Mitternacht ebenso am Weinheimer Marktplatz zu hören sein. Zuvor öffnet dort die Ulner Kapelle zu ihrer dritten Silvesterfeier die Pforten, DJ Jonas Böhm & Marc Scheible beschallen dabei das Holzparkett. Mit Fingerfoodbuffet und den StereoTypen-DJs wird im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 der Jahreswechsel begangen. Gefeiert wird bei „Classics von Rock bis Pop, von Funk bis 80er, von R&B bis 90er und natürlich mit den Tophits aus 2019“.

Bensheim lockt mit Postel

Im Parktheater Bensheim dagegen erwartet ein Silvester-Special mit Annette Postel die Gäste. „Ausziehn ...“ titelt das neue Programm mit der Chanteuse, Musikkabarettistin und Opernparodistin, die hierbei von Klaus Webel am Flügel begleitet wird. Die Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Sommerfestspiele Bensheim-Auerbach kann wahlweise mit anschließendem Buffet gebucht werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019