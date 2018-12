Klapsmühl’ punktet

„Extra3“-Moderator und Kabarettist Christian Ehring. © Lenhardt

Mannheim.Die Klapsmühl’ am Rathaus hat mal wieder zwei Knaller im Programm: Christian Ehring, Moderator der NDR-Satiresendung „Extra3“ und Sidekick von Oliver Welke in der ZDF-„Heute Show“, konstatiert am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, „Keine weiteren Fragen“. Der Eintritt kostet 22 Euro.

Gleich zwei Mal sind am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr, die Untiere zu sehen. „Lasst uns froh und Untier sein!“ haben sie ihr Vorweihnachtsprogramm überschrieben. Karten gibt es für den Samstag zu 20 Euro, Sonntag kostet es 18 Euro. sdo

