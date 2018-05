Klassik im Ohr beim Einkaufen

Anzeige

Mannheim.Shoppen mit Schuberts 8. Sinfonie – das können alle, die am Samstag, 5. Mai, in der Mannheimer Innenstadt rund um die Kapuzinerplanken einkaufen gehen. Ab 14.30 Uhr spielen die Mannheimer Philharmoniker bei dem Modehaus engelhorn. Unter der Leitung von Boian Videnoff spielt das Orchester Schuberts 8. Sinfonie „Die Große“. „Es ist immer wieder eine Freude, gemeinsame Projekte zu realisieren und die klassische Musik einem breiten Publikum präsentieren zu können“, sagt Videnoff zu der gemeinsamen Aktion mit dem Modehaus. Videnoff gründete 2009 das Orchester mit dem Ziel, jungen Musikern einen Einstieg in das Berufsleben zu geben. Die Mannheimer Philharmoniker hatte europaweit und in Asien Auftritte.

Bei gutem Wetter findet der Auftritt auf den Kapuzinerplanken statt, bei Regen im Erdgeschoss von engelhorn Mode im Quadrat. ham