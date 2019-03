Klassik, Jazz und Stepptanz

Mannheim.Die Premiere vor zwei Jahren war ein Erfolg, nun soll das Festival Lions-Jazz in seine zweite Runde gehen: Von Freitag, 22., bis Sonntag, 31. März, stehen sechs Konzerte im Ella & Louis an, gemeinsam veranstaltet von den Mannheimer Lions-Clubs und kuratiert von Thomas Siffling.

Los geht es jedoch zunächst mit „Jazz für Kinder“ am Freitag, 22. März, um 9.30 und um 11.15 Uhr in der Pestalozzi-Schule. Zu hören sind bei freiem Eintritt in einem Mitmachkonzert Matthias Debus (Bass), Alexandra Lehmler (Saxophon), Claus Kiesselbach (Vibraphon) und Stefan „Hering“ Cerin (Schlagzeug).

Am Samstag, 23. März, feiert Sängerin Nicole Metzger ihre musikalische Begegnung mit Hildegard Knef, bevor am Sonntag, 24. März, „The Art of Duo“ auf dem Programm steht. Klassik meets Jazz ist am Freitag, 29. März, angesagt: Lömsch Lehmann (Saxophon, Klarinette), Matthias Debus (Bass, Elektronik) und Erwin Ditzner (Schlagzeug) nähern sich den Motiven Richard Wagners. Anschließend widmet sich Kontrabassistin Judith Goldbach mit ihrer Band und dem Programm „Diary Of A Fly“ der Melodik Béla Bartóks.

Ragbag bringen Thomas Siffling und der Club des Belugas am Samstag, 30. März, ins Ella & Louis, bevor Melody Rhythm & Tap plus Bass – eine Fusion aus Jazzduo und Stepptänzern – das Festival am Sonntag, 31. März, beschließen. sdo

Info: Die Abendkonzerte des Lions-Jazz beginnen um 20 Uhr; Karten unter ellalouis.de für 30 Euro, 5 Euro gehen an das Freizeithaus Auf der Hochstätt.

