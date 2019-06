Klassiker neu entdecken

Faust, Wilhelm Tell und Nathan der Weise neu aufgelegt: Der Berliner Schauspieler Denis Bode stellt zusammen mit Sascha Koal, Theaterleiter und Dramaturg des Felina-Theaters Mannheim, Werke von Goethe, Schiller und Lessing auf eher ungewöhnliche Art vor. Bode hat in Mannheim die Theaterakademie absolviert.

Am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr kann die neue Form sich den Dramen zu nähern im Anna-Reiß-Saal des Museums Weltkulturen D5, miterlebt werden. Der Eintritt kostet sieben Euro. Anmeldungen per Telefon unter 0621/ 29 33 15 0 oder per E-Mail an buchungen.rem@mannheim.de. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019