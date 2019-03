Klavierabendmit Grigory Sokolov

Grigory Sokolov kommt in den Rosengarten. © Klaus Rudolph

Mannheim.Er gilt als einer der größten Pianisten unserer Zeit: Grigory Sokolov, 1950 in Leningrad geboren. Am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr wird er mit Klavierstücken von Brahms und Beethoven das Publikum im Rosengarten in Mannheim begeistern.

Sokolov gilt als ein Besessener, eine Ausnahmeerscheinung. Gleichzeitig ist er der Anti-Star der Klavierszene: Ruhm und öffentliche Imagepflege bedeuten ihm nicht viel. Der Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon fokussiert sich stattdessen lieber auf die Musik und die Interpretation seines umfangreichen Repertoires. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019