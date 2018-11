Kleidertauschparty in der VHS

Ludwigshafen. 23.02.18 | Kleidertauschparty in der Volkshochschule. 10 Kleidungsstücke mitbringen und in andere eintauschen. Bild: Markus Prosswitz 23FEB18 / masterpress (Bild ist honorarpflichtig - No Model Release!) BILD- ID 00066 |

© Markus Prosswitz / masterpress