Kleidung, CDs, Kunst und Kitsch

Mannheim.Der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis Mannheim (DAFAK) veranstaltet von Donnerstag, 21., bis Samstag, 23. Februar, jeweils ab 10 Uhr, den traditionellen Pfennig-Basar im Mannheimer Rosengarten. Der Wohltätigkeitsbasar findet bereits zum 38. Mal statt und steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters, Peter Kurz. Am Donnerstag um 11 Uhr öffnet offiziell der Pfennig-Basar den Verkauf.

Verkauft werden vor allem Kleidung, Spielzeug, Schallplatten und CD’s, Hobby- und Freizeitartikel, Geschirr und Gläser, Haushaltswäsche, Lederwaren, Kunst und Kitsch. Diese Tage stehen ganz im Zeichen von Kommen, Sehen, Staunen, Kaufen, Heimtragen.

Die Mitgliedsdamen des DAFAK organisieren, sortieren und verkaufen die vorher abgegebenen Sachspenden ehrenamtlich. „Wir können alles gebrauchen, was man guten Gewissens weiterverkaufen kann und was sich mit zwei Händen tragen lässt“, so Doris-Jean Petereit, die Präsidentin des DAFAK. „Der Erlös ist für die Menschen, denen es nicht so gut geht.“ miz

