Kleine Eisenbahn ganz groß

Mannheim.Ein beliebtes Ziel für alle Freunde kleiner Modelleisenbahnen ist in jedem Jahr über Ostern der N-Bahn-Club (NBC) in Mannheim auf der Friesenheimer Insel. Auch diesmal wieder öffnet der NBC von Karfreitag bis Ostermontag die Türen zu den Vereinsräumen und zeigt dort unter anderem eine der größten Vereins-Modellbahnanlagen der Spur N (Maßstab 1:160).

Auf drei Ebenen fahren hier bis zu 30 Züge von drei Computern gesteuert auf mehr als 800 Metern Gleis durch schmucke Landschaften. Vorbei geht’s an der Stadt Staufen mit der alten Stiftskirche durch Weinberge, über Brücken und Täler bis in den Kopfbahnhof. Hier gibt es, wie in der Lokomotiven-Vergangenheit bei einem Endbahnhof üblich, den Lokwechsel auf einer Drehscheibe.

Außerdem zeigt der NBC seine Modulanlage. Mit diesen Modulen präsentiert sich der Verein auch auf auswärtigen Veranstaltungen. Aktuell wird auf einem der kleinen, mit viel Liebe zum Detail gestalteten Szenen am Schienenstrang ein Tatort gedreht.