Kleine Stars im Zirkuszelt

Mannheim.Am 18. und 19. Januar präsentieren insgesamt 400 kleine Artisten des Zirkus Paletti in insgesamt neun Vorstellungen im großen Zirkuszelt, Im Pfeifferswörth 28a, was sie im letzten Kursjahr gelernt haben. Der Eintritt ist frei.

Seiltänzerinnen, die über ein dünnes Drahtseil balancieren, Jongleure, die Bälle und Diabolos durch die Lüfte wirbeln lassen, Akrobaten, die Menschenpyramiden bauen, Einradfahrer, die über die Bühne fegen oder Trapezkünstler, die wagemutige Kunststücke unter der Zirkuskuppel vorführen – was kleine Künstler im Alter von zwei bis 15 Jahre in einem Jahreskurs beim Zirkus Paletti so alles lernen können, zeigen sie im großen Paletti-Zirkuszelt. Den Zuschauern wird dabei alles geboten, was zum richtigen Zirkus gehört.

Bei den neun kurzen Zirkusvorstellungen, in denen die bunt kostümierten Paletti-Kurskinder dem staunenden Publikum ihr Können zeigen, ist der Eintritt frei, Spenden sind erwünscht. Die genauen Showzeiten und auftretenden Altersgruppen finden Interessierte auf der Homepage von Paletti unter www.zirkus-paletti.de.

Für das leibliche Wohl ist im angenehm beheizten Zirkuscafé mit duftendem Popcorn, frisch gebackenen Waffeln, Würstchen, Kuchen und Getränken gesorgt. scho

