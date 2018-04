Kleinod zu besichtigen

Anzeige

Mannheim.Ab Sonntag, 22. April bis 14. Oktober jeweils sonntags von 15 bis 17 Uhr ist es wieder soweit: ein höchst ungewöhnliches Kleinod am Ostrand der Stadt, die älteste erhaltene Kirche auf Mannheimer Gemarkung und ein historisch bedeutsamer Schatz ist wieder zugänglich – die Magdalenenkapelle in Straßenheim. Zur Zeit Karls des Großen (768 bis 814) deuten Urkunden schon auf einen Sakralbau im Rang einer Basilika an dieser Stelle hin. Bereits 1206 taucht eine Filialkirche der Pfarrei Ladenburg in alten Urkunden auf. Als offizielles Geburtsjahr der Kapelle gilt 1408. Da stiftete die Witwe des Ritters Diether von Handschuhsheim, Amalie Meza von Neuburg, für das Dorf Straßenheim eine Pfarrpfründe und die Kapelle. Schon damals wurde sie nach Maria Magdalena benannt und zur Pfarrkirche erhoben. Seit 2000 gilt sie als „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“. Ein Freundeskreis engagiert sich für die Sanierung und Nutzung des schmucken kleinen Gotteshauses. pwr