Klima wird zum Thema

Worms.Rund 1500 Besucher werden erwartet, wenn die Stadtverwaltung Worms am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, zum neunten Mal in Folge zur Energie- und Baumesse im EWR-Kesselhaus/Turbinenhalle einlädt. 40 Aussteller präsentieren dort umfassende und anschaulich aufbereitete Informationen rund um die Bereiche Sanieren, Bauen und Wohnen.

Neu ist in diesem Jahr, dass auch Auswirkungen des Klimawandels zum Thema werden, teilt die Wormser Stadtverwaltung mit. So werde sich ein wesentlicher Teil der Messe auf den Schutz vor Überflutungen bei Starkregen und Hochwasser beziehen. Dieses und viele weitere Themen sind demnach Gegenstand des Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel, das die Stadt 2016 erstellt hat.

Neben den Ständen der lokalen und regionalen Aussteller bieten Vortragsveranstaltungen den Messebesuchern Gelegenheit, sich etwa über die Potenziale der energetischen Sanierung von Gebäuden, den Weg zu einer unabhängigen Stromversorgung oder erfolgreichen Einbruchsschutz zu informieren. Aber auch der Schutz vor Starkregen wird in den Vorträgen einen breiten Raum einnehmen, so die Stadtverwaltung.

Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek wird die Messe am Samstag um 11 Uhr offiziell eröffnen und damit zugleich den Startschuss für die sogenannte „Energiekarawane 2018“ geben, ein Projekt zur energetischen Sanierung im Gebäudebestand, das dieses Jahr in Stadtteil Leiselheim zu Gast ist. Danach stellen sich gegen 12 Uhr die Energieberater der „Energiekarawane“ vor und stehen für Fragen zur Verfügung.

Die Energie- und Baumesse im Wormser EWR-Kesselhaus/Turbinenhalle (Klossterstraße 23) ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018