Klingende Entdeckungsreise

Mannheim.Die IG Jazz Rhein-Neckar bringt am Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, das Adrian Mears Electric Trio ins Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten. Geprägt wird der Sound der Band vom facettenreichen Spiel des australischen Posaunisten Adrian Mears.

Begleitet wird der frühere Jazzdozent der Mannheimer Musikhochschule vom Mannheimer Schlagzeuger Daniel Mudrack und dem Berliner Bassisten Thomas Stieger. Mears lässt in seine dichten Klangteppiche auch ethnische Färbungen einfließen, greift etwa zum Didgeridoo und lädt so zu Entdeckungsreisen in musikalisches Neuland ein. sdo

Info: Dienstag, 29. Januar, 20 Uhr, Ella & Louis, Mannheim; Karten für 16 Euro unter Telefon

0621/1 56 83 17.

